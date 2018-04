Formula innovativa per il tradizionale Concerto in onore dei Capitani Reggenti

Come da tradizione, questa sera alle 21 al Teatro Titano, il Concerto della Banda Militare in onore dei nuovi Capitani Reggenti, Stefano Palmieri e Matteo Ciacci. Formula innovativa per questa edizione: al concerto si affiancherà la riproduzione di immagini e video relativi a scene della storia di San Marino del XX secolo, tratte da film celebri e cinegiornali dell'Istituto Luce.