Eurovision, San Marino vola al Cafè de Paris di Londra, comincia il tour promozionale

London Eurovision Party, edizione numero 11, 24 delegazioni invitate, 4 ore di show. Questi in breve i numeri dell'evento promozionale eurovisivo della capitale inglese. Nutrita presenza della stampa, con la BBC a farla da padrona, ma anche con tanti tanti media specializzati. Vanno bene insieme Jessika e Jenifer, le vincitrici della nostra selezione internazionale, bene nelle interviste e bene sul palco.

E' commossa Jessika quando vede il pubblico: 'ci ho provato tante volte, dice, e alla fine ce l'ho fatta'. Ma non si lascia vincere dalle lacrime che quasi le scendono e quando comincia il ritmo, 'Bullied', lei c'è.

A Londra hanno cantato tre pezzi: i loro singoli 'Until the Morning Light' e 'Hypnotica', rispettivamente di Jenifer e Jessika e poi finalmente le entry sammarinese all'Eurovision Song Contest 2018: 'Who we are'.