A Rimini il flash mob per l'Adriatico contro la prosperazione petrolifera

In 5 regioni che si affacciano sul mare Adriatico si sono tenuti oggi dei flash mob per dire no ai progetti di prospezione petrolifera con l’uso dell’airgun, approvati dal ministero dell’Ambiente e in attesa dell’autorizzazione definitiva del Mise. Dopo l’esito sfavorevole dei ricorsi al Consiglio di Stato, la mobilitazione delle associazioni ecologiste è continuata oggi a Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto, Giulianova, Pescara, Vasto, Termoli e Bari.