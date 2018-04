Siria: cento morti a Duma per sospetto attacco chimico

Almeno 100 persone uccise e molte altre ferite gravemente in un sospetto attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli siriani nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Per l'Osservatorio nazionale diritti umani in Siria, i primi bilanci di decine di uccisi si sono aggravati per le condizioni di numerose persone che hanno mostrato segni di soffocamento e difficoltà respiratorie. Damasco, riferiscono i media statali, nega l'uso di armi chimiche. I miliziani antiregime chiedono di negoziare la resa.