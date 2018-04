Bollette 'salate', la precisazione dell'Azienda dei Servizi

In merito alle anomalie segnalate dai sammarinesi che in questi giorni lamentano bollette dell’acqua con importi anomali l’Aass spiega che sono state emesse nelle ultime settimane 18 mila fatture, con conguagli per consumi che riguardano anche gli ultimi due anni, specificando però che si tratta di un divario temporale apparente in quanto l’acconto già pagato è evidenziato nella fattura con un importo che ha un meno davanti.



Trattandosi di fatture semestrali l’Azienda dei Servizi ricorda agli utenti la possibilità di una rateizzazione nel caso di importi elevati, ed invita a richiedere un controllo della lettura del contatore nei casi in cui ci sia un divario significativo rispetto agli anni precedenti. In caso di cifre sproporzionate, per velocizzare le pratiche il consiglio è di inviare una mail o telefonare all’Aass dopo avere già effettuato una lettura del proprio contatore