Calendario sexy: i pompieri australiani si mettono a nudo per beneficenza

Continua il successo del calendario per donne più famoso del mondo. Superati i due milioni di euro

Tornano puntuali ogni anno i sexy pompieri australiani che incantano gli occhi delle signore, con le loro foto sull'Australian Firefighters Calendar. Dal 1993 regalano 12 pose per 365 giorni hot. Lo scopo di questi uomini che ogni giorno mettono a repentaglio la loro vita, non è solo quello di far brillare gli occhi delle donne. Oltre bicipiti e addominali scolpiti c'è di più: un cuore d'oro. I proventi del calendario (2 milioni e 800 mila dollari raccolti), sono infatti destinati a numerosi enti di beneficenza, fra cui la Children's Hospital Foundation.