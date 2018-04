Sequestro carne: protocollo Usot-Polizia civile per controlli diffusi e tutela della privacy

Dopo la vicenda del sequestro di carne di agnello proveniente dalla Sardegna e senza documentazione, c'è stato un incontro tra l'Usot e la polizia civile. In seguito al fatto, avvenuto prima di Pasqua, l'organizzazione degli operatori turistici aveva diffuso un comunicato in difesa dei ristoratori. Dal confronto tra operatori e polizia, spiega l'Usot, è stato concordato un protocollo di lavoro congiunto per prevedere controlli su tutte le attività di ristorazione e, allo stesso tempo, maggiore tutela della privacy degli operatori per evitare gogne mediatiche.



mt



Nel video, l'intervista a Riccardo Vannucci, presidente Usot