Riminibeach, un tuffo in mare per adottare le tartarughe di Riccione

Parte Save the Turtles, il nuovo progetto di collaborazione tra Riminibeach e la fondazione cetacea onlus della Perla Verde. Riminibeach adotterà tutte le tartarughe marine in cura all'ospedale veterinario di Riccione. Un'iniziativa che oltre a salvaguardare gli animali servirà per sensibilizzare cittadini e turisti a un maggiore rispetto del mare. Il progetto coinvolgerà anche gli albergatori della riviera per un impegno ludico-sociale con i turisti.



Nel servizio intervista a Andrea Mingucci, responsabile Riminibeach.it