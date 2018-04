Regione E.R: 5 milioni e 250 mila euro per la manutenzione della strade romagnole

Presentato dal Presidente della Regione ER un piano straordinario per la manutenzione delle strade in Romagna. I Presidenti delle Province: "Regione vicina ai territori". Saranno in totale 2.360 i chilometri di strade, tra provinciali e comunali

Ammonta a 5 milioni e 250 mila euro e previsti interventi su 2360 chilometri.

Il piano straordinario per la manutenzione e il ripristino delle strade romagnole arriva per far fronte ai notevoli danni alla rete viaria provocati dal prolungato maltempo degli ultimi mesi.

"Non intendiamo lasciare soli i cittadini – ha detto il Presidente della Regione Stefano Bonaccini - è con la prevenzione che possiamo assicurare sicurezza delle nostre comunità locali".

Dare una risposta concreta sia nelle aree di pianura sia in quelle di montagna l'obiettivo del piano.

2 milioni e 230 mila euro per le strade provinciali e 3 milioni per quelle comunali, ripartiti in base ai chilometri delle strade principali. Nel riminese previsto il ripristino di quasi 50 chilometri di strade della Provincia e quasi 570 chilometri nei comuni della Valmarecchia.

Plauso dei presidenti delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per l'azione comune della Regione e degli Enti locali.

"A differenza dello Stato – ha dichiarato Michele de Pascale, Presidente della Provincia di Ravenna – che, depauperando le province, le ha messe nella condizioni di non disporre delle risorse necessarie per provvedere alla manutenzione delle strade, la Regione dimostra di essere vicina ai territori".

"L'auspicio – ha poi sottolineato Davide Drei, Presidente della Provincia di Forlì-Cesena – è che questo intervento consenta di far fronte ad opere strutturali, sia sotto il profilo della difesa del territorio, che in chiave di promozione turistica".



Nel video l'intervista al Presidente della Regione Stefano Bonaccini e al Presidente Provincia di Rimini Andrea Gnassi



Silvia Sacchi