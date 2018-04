Esc 2018: folla per l' esibizione dei protagonisti Eurovision Song Contest

20.000 erano le persone stimate in Piazza Rabin, Tel Aviv, ieri sera alla terza edizione di Israel Calling, l’evento sponsorizzato dal governo israeliano che ha richiamato molte delegazioni eurovisive nella capitale medio orientale. Una folla mai vista, superiore per numero al pubblico delle stesse serate eurovisive, ha ascoltato i 26 artisti arrivati fin qui da tutta Europa per promuovere il loro pezzo eurovisivo. Un palco emozionante, caldo e per molti probabilmente il più grande della loro carriera.