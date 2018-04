Siria: allerta sulle rotte aeree del Mediterraneo

Il consiglio di sicurezza Onu ha respinto la terza bozza di risoluzione sulla Siria presentata dalla Russia, che chiedeva di sostenere specificamente l'invio degli investigatori dell'Opac a Duma per indagare il presunto attacco chimico.





L'ambasciatore di Mosca in Libano, Alexander Zayspkin, ha dichiarato a RT che l'esercito russo si riserva il diritto di "abbattere i missili" e "distruggere le fonti di lancio" in caso di aggressione degli Stati Uniti contro la Siria.



Intanto secondo quanto riportano i media internazionali, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha diramato un'allerta sulle rotte aeree del Mediterraneo orientale.



La causa è il "possibile lancio di raid aerei con missili aria-terra e/o cruise entro le prossime 72 ore". Non si esclude inoltre la possibilità di un'interruzione intermittente delle apparecchiature di radionavigazione.