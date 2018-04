Caso Facebook. Zuckerberg ammette: "anche i miei dati sono stati violati"

Dopo la prima interrogazione di ieri al Senato americano il numero uno di facebook è tornato a parlare nella seconda e ultima audizione al Congresso Americano sullo scandalo dati. Il confronto è stavolta con i rappresentanti della commissione Energia e Commercio.



"Anche i miei dati sono stati violati da Cambrige Analytica" ha ammesso Mark Zuckerberg. Alla luce degli eventi ritiene "inevitabile" un cambio di rotta per facebook e altri Social Network, ma chiede che si faccia attenzione a "non promuovere regole che soffochino le startup e le nuove iniziative".



Intanto ieri, l'amministratore delegato di Cambridge Analytica, Alexander Tayler, è stato rimosso dal suo incarico e torna alla sua precedente posizione.

Tyler non è stato però licenziato, riprenderà il suo posto a capo della divisione dati, allo scopo di focalizzarsi sulle varie inchieste e indagini.



Facebook ieri ha chiuso in positivo a Wall Street.