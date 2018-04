Una commedia per ridere e per donare un'ecografo per la diagnosi di patologie di animali

Domani sera spettacolo al Teatro Titano con "La Piccola Bottega degli orrori" organizzata dall'Apas e interpretata dagli artisti del Teatro di Porta Portese di Roma

Sostenere l'acquisto di uno strumento per la diagnosi di patologie di animali, in allegria.

È la spettacolo musicale "La Piccola Bottega degli Orrori" in scena domani alle 21 al Teatro Titano interpretato dagli artisti del Teatro di Porta Portese di Roma e organizzata dall'APAS.

Tema l'avidità umana causa prima della corruzione, della violenza e dello sfruttamento dei più deboli.

Il ricavato della serata sarà devoluto all'Apas per sostenere l'acquisto di un ecografo, di cui dotare l'Ambulatorio del Rifugio; questo consentirà di evitare il trasporto degli animali presso le strutture veterinarie.

I biglietti potranno essere acquistati a Borgo Maggiore da Vivanda oppure direttamente la sera stessa in Teatro dalle 20.