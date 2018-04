Conferenza di alto livello sul futuro della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Il Segretario agli Esteri Nicola Renzi, a Copenhagen per la Conferenza sulla riforma del sistema della Convenzione dei Diritti Umani. Obiettivo: l’adozione di un documento condiviso, nell'impegno degli Stati verso una maggiore efficacia del sistema della Convenzione a garanzia di tutti i cittadini. Il Segretario Renzi ha preso la parola in tarda mattinata per “confermare il sostegno di San Marino all’importante lavoro della Corte", auspicando una pronta entrata in vigore dei Protocolli 15 e 16, entrambi già ratificati da San Marino. Ha riconosciuto i progressi nel percorso di riforma della Corte, nelle misure recenti “che hanno consentito, almeno in parte, di smaltire il numero di casi in attesa di esame”. San Marino è dunque pronto a sostenere la Dichiarazione di Copenhagen che verrà adottata domani quale "stimolo a un nuovo slancio al processo di riforma in corso".