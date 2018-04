Come sapere se Cambridge Analytica ha avuto accesso ai vostri dati

Facebook ha messo a disposizione degli utenti uno strumento per capire se i propri dati sono stati condivisi da Cambridge Analytica. Basta accedere a una pagina intitolata «Come posso sapere se le mie informazioni sono state condivise con Cambridge Analytica?». Se non si è stati interessati alla fuga di dati apparirà il seguente messaggio: «In base alle nostre informazioni, tu e nessuno dei tuoi amici si sono registrati a This Is Your Digital Life», cioè l’app che ha fatto scoppiare lo scandalo sulla privacy e che ha interessato anche tutti gli amici di coloro che l'hanno utilizzata.