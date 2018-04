Difficile vivere in centro storico. Lo sfogo di due residenti

Lo sfogo di due residenti del centro storico è partito da una lettera pubblicata su alcuni quotidiani sammarinesi, intitolata "Hai famiglia? Non puoi vivere nel centro storico".



Si tratta di residente a San Marino Città che chiede come mai nel nuovo regolamento siano state introdotte tante restrizioni per le famiglie residenti in centro.



L'indice viene puntato sui permessi di sosta: è previsto che ne venga rilasciato solo uno ai nuclei famigliari sino a tre persone, con conseguenti difficoltà a famiglie automunite che dovranno dividere l'utilizzo dell'auto giorno per giorno.



Inoltre il sammarinese lamenta come siano stati ridotti drasticamente i parcheggi in centro per i residenti e quanto sia dannosa l'introduzione di una limitazione temporale che prevede la sola sosta notturna nei mesi da ottobre ad aprile.



Con lo stesso tono, ma con esigenze diverse risponde la lettera di una altra residente: “Sei single? Non puoi vivere neanche tu nel centro storico!“.



Scrive quanto sia difficile trovare un compagno e costruire una famiglia per una residente, dall'impossibilità di passare a casa nel pomeriggio anche per un cambio d'abito, alle difficoltà per il parcheggio e l'esigenza di trovare un posto di lavoro che consenta di tornare a casa in orari consoni per occupare lo stallo.