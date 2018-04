"Bollette anomale": Francesca Busignani (UCS) soddisfatta dell'incontro con il Direttore di AASS

Nei giorni scorsi alcuni cittadini avevano segnalato anomalie nelle bollette dell'acqua. Questa mattina l'incontro con l'Azienda

E' soddisfatta, la Presidente di UCS, Francesca Busignani, per l'incontro con il Direttore dell'Azienda per i Servizi, Emanuele Valli. Una vicenda, quella degli importi ritenuti anomali - delle bollette dell'acqua -, che aveva preoccupato diversi cittadini. AASS, a dire il vero, aveva già precisato come nelle ultime settimane fossero state emesse fatture con conguagli riguardanti anche gli ultimi 2 anni; ma si trattava di un divario temporale apparente – era stato detto -, in quanto l'acconto già pagato è evidenziato nella fattura con un importo che ha un meno davanti.



Resta, tuttavia, il problema della difficile interpretazione delle bollette, da qui il confronto odierno. “Il Direttore di AASS - afferma Francesca Busignani - ci ha assicurato che la fatturazione utenze verrà effettuata, da ora in avanti, trimestralmente, con due letture presunte e due effettive. Abbiamo trovato disponibilità anche alla richiesta di poter rateizzare, senza more aggiuntive, gli emolumenti dovuti all'Azienda di Stato”.



L'Unione Consumatori Sammarinesi ha chiesto infine di poter creare – come in Italia – un “Atlante dei diritti del consumatore di energia”: strumento consultabile sul web, per trovare informazioni utili sui rapporti tra consumatore e fornitore di energia elettrica e di gas.