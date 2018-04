Influenza: nessun colpo di coda, per le autorità sanitarie è già finita

Chi si è ritrovato in questi giorni a letto per malanni vari può stare tranquillo, non si tratta di influenza, fanno sapere dall'Istituto di Sicurezza Sociale. L'epidemia è terminata, quello che ci costringe a fare i conti con temperature elevate, raffreddore, mal di gola, sono malanni di stagione dovuti al tempo.



Intanto l'Iss ha pubblicato il grafico sui casi di influenza notificati dai medici dei Centri per la Salute della UOC Cure primarie. L’influenza quest’anno è stata particolarmente aggressiva ed in grado di diffondersi, con un numero di casi maggiore rispetto al 2017. Il picco in Repubblica - a gennaio - sembra essersi presentato in lieve ritardo rispetto alla vicina Italia.