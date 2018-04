San Marino: telefoni pubblici muti fino a tarda mattinata

Più di due ore di silenzio, dalle 10 alle 12.30 i telefoni della rete della Pubblica amministrazione sono rimasti muti. Impossibile raggiungere Uffici pubblici, dalle Segreterie di Stato alle Forze dell'Ordine, Radiotelevisione di stato compresa. Hanno funzionano regolarmente le linee esterne dell'Ospedale, non quelle delle linee Ip. Gli uomini della Cotes sono intervenuti per ripristinare il servizio: ripreso in tarda mattinata.

Lo stesso problema si era verificato a settembre scorso