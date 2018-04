Settimana sull'immunizzazione: vaccinazioni in aumento a San Marino

Vaccinare per prevenire le malattie infettive e sensibilizzare la cittadinanza. È l'obbiettivo della settimana sull'immunizzazione, a cui San Marino aderisce da anni, indetta dall'organizzazione mondiale della sanità. “Oggi come ogni anno lanciamo un messaggio importante come comunità – dichiara il segretario di Stato alla Sanità Franco Santi – tutelare i soggetti più fragili e bisognosi ad avere questo tipo di attenzioni”. “Gli obiettivi di salute ribaditi dall’OMS sono già stati fatti propri da San Marino attraverso il Piano Sanitario” afferma il direttore dell'Authority Sanitaria Gabriele Rinaldi. Da tempo inoltre la Repubblica ha adottato un calidario che prevede vaccinazioni obbligatorie e raccomandate.