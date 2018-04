Siria: situazione incandescente, Ue e Macron parlano di prove su uso di armi chimiche

Per Assad si tratta di "minacce occidentali" in un piano per screditare la lotta al terrorismo del governo siriano.

Situazione incandescente tra potenze contrapposte. Al centro il presunto uso di armi chimiche da parte del presidente siriano Bashar al Assad nell'attacco di Duma. Dopo giorni di tensione, una parte dell'Occidente ora accusa direttamente Assad parlando di “prove” dell'utilizzo di queste sostanze.



A sostenerlo è la portavoce della Commissione europea che cita, come fonti, i rapporti sul caso. Stessa posizione per il presidente francese Emmanuel Macron. La cancelliera Angela Merkel esprime preoccupazione per la gravità della situazione, ma allo stesso tempo esclude una partecipazione tedesca ad un eventuale intervento in Siria.



Perché i movimenti strategici di mezzi bellici e le dichiarazioni, con Stati Uniti, Gran Bretagna e Nato da una parte e Russia, Siria e Iran dall'altra, riflettono l'attuale tensione internazionale. Il presidente statunitense Donald Trump, tramite Twitter, afferma di non aver mai detto quando un attacco sarebbe avvenuto. “Potrebbe essere molto presto o non così presto”, scrive sul social network.



I membri della Nato hanno partecipato a consultazioni su come rispondere. Assad è intervenuto parlando di “minacce occidentali” che rientrano in un piano di screditamento della “lotta al terrorismo” esercitata dal governo Siriano e dai suoi alleati.



