Trump sulla Siria: "I nostri missili stanno arrivando"

Gli Stati Uniti si stanno preparando per sferrare il loro attacco in Siria contro il regime di Assad, colpevole secondo la casa bianca di avere usato armi chimiche contro il suo popolo.



Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mandato a Mosca il suo avvertimento via twitter: "La Russia si prepari: i nostri missili stanno arrivando, belli, nuovi e intelligenti!". Secca la risposta del Cremlino: "I missili li usino contro i terroristi".



Putin ha iniziato a schierare le sue navi da guerra, avviando esercitazioni al confine con le acque territoriali siriane. Il suo obbiettivo è mettere in piedi il suo scudo antimissilistico.



La Casa Bianca però specifica che nessuna decisione finale è ancora stata presa. Il segretario di stato Pompeo sottolinea che "la guerra è sempre l'ultima risporsa", ma manda un avvertimento alla Russia: "sono finiti gli anni di politica soft".



Theresa May intanto, stando alla stampa britannica, invia i sottomarini per un'azione militare che potrebbe iniziare tra stasera e domani.



Interviene anche l'Onu, che chiede alle parti di "evitare che la situazione diventi incontrollabile".