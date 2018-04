Jessika e Jenifer all'Israel Calling di Tel Aviv, prosegue la promozione eurovisiva​

20.000 erano le persone stimate in Piazza Rabin, Tel Aviv, alla terza edizione di Israel Calling, l’evento sponsorizzato dal governo israeliano che ha richiamato molte delegazioni eurovisive nella capitale medio orientale. Una folla mai vista, superiore per numero al pubblico delle stesse serate dell'Eurovision, ha ascoltato i 26 artisti arrivati fin qui da tutta Europa per promuovere il loro pezzo in concorso.



Ma Israel Calling non è solo concerto: già la sera prima c'era stato il Red Carpet presso la Marina Herzliya e durante il giorno un tour guidato dei luoghi più significativi di Gerusalemme che ha visto le nostre Jessika e Jenifer fare gruppo insieme agli altri artisti europei.



Eppoi il concerto, nella piazza dove Rabin fu ucciso, un palco emozionante, caldo e per molti probabilmente il più grande della loro carriera.