Una notte dedicata al liscio romagnolo e non solo...

Domani sera dalle 21 alla Sala Polivalente di Serravalle in pista con "Taca, Zaclén"

Domani sera San Marino si tinge di folk.

Dalle 21 alla Sala Polivalente di Serravalle si balla con "Taca Zaclén! Una notte dedicata al liscio romagnolo e non solo...", l'evento dedicato all'antica danza romagnola per i tanti appassionati di ogni età alla ricerca delle note della tradizione

Ad organizzare l'appuntamento danzante i protagonisti de "I talenti dei Castelli 2017" classificati secondi per il Castello di Città, Luca Lazzarini e Debora Scarano.

La serata sarà accompagnata dall'orchestra di Mirco Gramellini.