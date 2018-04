Rtv: in corso il Cda, seguito dall'assemblea dei soci

E' in corso il Consiglio di Amministrazione della San Marino Rtv cui seguirà l'assemblea dei soci di RTV. In rappresentanza del socio Eras sono presenti il presidente dell'Eras Andrea Zafferani e il vicepresidente Marco Podeschi, rispettivamente Segretario per la comunicazione e Segretario per l'informazione mentre la Rai è rappresentata dall'avvocato Francesca De Valeri della Direzione.

All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2017. A fine 2018 si concluderà il secondo piano triennale che ha proseguito il percorso di risanamento e di rilancio aziendale avviato nel 2013.