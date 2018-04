San Marino Rtv: i soci approvano il bilancio 2017

Atmosfera molto soddisfatta oggi nell'appuntamento più importante dell'anno della Radiotelevisione di Stato. L'assemblea dei soci della San Marino Rtv, cioè il socio sammarinese Eras e il socio italiano Rai, hanno infatti approvato nel pomeriggio il bilancio 2017 di Rtv che è stato chiuso con un attivo di oltre 9.000 euro.



Forte apprezzamento e vivi ringraziamenti nei confronti del Direttore Generale e di tutto il Personale della Rtv sono stati espressi dal Presidente del Cda Davide Gasperoni a nome di tutti consiglieri per il difficile obiettivo raggiunto con l'impegno di tutti. Sia il socio Eras, con i Segretari Andrea Zafferani e Marco Podeschi, sia il consigliere Piero Alessandro Corsini a nome del socio Rai, si sono associati, riconoscendo l'impegno di Rtv nell'opera di risanamento aziendale e del suo rilancio nell'ambito degli scenari radiotelevisivi internazionali.



Nel Cda che ha preceduto questa mattina l'assemblea dei soci, i consiglieri avevano affrontato il bilancio del primo trimestre 2018 con le criticità presenti legate al mercato pubblicitario, gli scenari della nuova sede e la ridistribuzione delle frequenze televisive in Europa previste per il 2020.



Il prossimo Cda è stato convocato il 18 maggio per esaminare la programmazione di palinsesto 2018 anche alla luce della presentazione del terzo piano editoriale triennale 2019-2021 che verrà presentato il prossimo autunno.