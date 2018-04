14 aprile 2003: nasce l'associazione "La Genga"

Nata il 14 aprile 2003 l'Associazione escursionisti “La Genga” nasce con lo scopo di far riscoprire il piacere di camminare in compagnia nei luoghi dimenticati dalla modernità.



Un gruppo di persone creò l'associazione come omaggio alla “genga del tesoro”, l'isolato contrafforte roccioso posto sopra il vecchio abitato di Borgo Maggiore. Fu proprio in quel luogo legato a tradizioni e miti, considerato quasi magico, che l'associazione fece la sua prima esplorazione.



Da allora il gruppo di appassionati di trekking è cresciuto e le escursioni si sono estese ai boschi dell’Appennino, alle coste romagnole e alle città storiche italiane, percorrendo migliaia di chilometri con lo zaino in spalla.



Oggi, dopo 15 anni, l'associazione vanta 300 iscritti. Oggi i membri e i simpatizzanti celebreranno l'anniversario con una camminata e una festa sotto i portici di Borgo Maggiore.