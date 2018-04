InSegni Apprendi, capirsi per conoscersi

Domani a Khorakhané

E’ una disabilità invisibile, che rischia di diventare prigione di menti curiose e aperte. Il progetto “InSegni Apprendi”, di cui San Marino ha finanziato la start up, è una opportunità educativa legata all’accessibilità alle informazioni, caratterizzata dall’uso della lingua dei segni e del canale visivo, per rafforzare nei bambini sordi il senso di appartenenza ad una comunità. Nasce da una esperienza personale, quella di Patrcio Castillo, figlio di genitori entrambi sordi. La lingua dei segni ha una sua grammatica, una sua sintassi, non è universale, ed impararla è un arricchimento culturale per ogni bambino. Insegni Apprendi trova fondamento nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità che in questi 10 anni ha contribuito a renderci più inclusivi. A Khorakhanè il sammarinese Gianluca Conti racconta la fatica che da bambino l’ha costretto ad andare a Padova per trovare il suo posto. Ma ora vive qui, ed è qui che farà crescere suo figlio.



Nel video Patricio Castillo e Gianluca Conti