Nel loro viaggio nel tempo, personaggi vittoriani e del Far West si fermano sul Titano

Lo Steamparty, giunto alla sua 3° edizione, è organizzato dall’Associazione Culturale San Marino Comics con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, la Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurez

Ha preso il via con la Cerimonia inaugurale e il saluto delle Istituzioni la terza edizione dello Steamparty.

Un mondo anacronistico, quello della corrente letteraria e artistica dello Steampunk, che fino a domani porterà a San Marino personaggi storici, elementi fantascientifici in un contesto dove il tempo si è fermato nel 1800 ma l’avanzamento tecnologico è quello odierno, combinando la tecnologia del vapore con l’ingegneria meccanica.

Due giorni di eventi live a partire da questo pomeriggio alle 15 con la sfilata per le vie del centro storico, a seguire alle 16.30 la gara steampunk in piazza Libertà e alle 18.30 un evento di magia a tema.

Domani invece set fotografici dal mattino e concerto nel primo pomeriggio in Piazza della Libertà, che accoglierà poi alle 16 la Sfilata dei Mezzi Steampunk più pazza del Mondo, in cui si potranno osservare particolari veicoli azionati con la tecnologia presente due secoli fa.

Inoltre durante le due giornate spettacoli di magia, circo e giocoleria dei numerosi artisti di strada.