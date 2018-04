“Non c’è Pace senza Sviluppo”, una giornata di confronto al Kursaal



Lo sviluppo armonico, rispetto dei popoli e dell'ambiente, al centro del convegno “Non c’è Pace senza Sviluppo. Pace e Sviluppo strumenti di lotta alla povertà”, previsto nella giornata di oggi al Palazzo dei Congressi Kursaal e promosso dall’Osservatorio Internazionale sui Diritti Umani nei Paesi del Mediterraneo (ODIMED). Due le tavole rotonde: la prima dedicata alle migliori pratiche di inclusione e dedicata alle relazioni fra migranti e popoli accoglienti, mentre la seconda verte sulla prevenzione dei conflitti attraverso un cambio radicale dell'economia.



Un tema, quindi, quanto mai attuale e che prenderà spunto dalla storia millenaria di libertà, pace e accoglienza della Repubblica di San Marino. Al convegno, moderato dal Dg di San Marino Rtv Carlo Romeo, interverranno varie personalità del mondo politico, universitario e degli organismi internazionali, tra cui i Segretari di Stato Nicola Renzi, Andrea Zafferani e Guerrino Zanotti. Dopo l'introduzione dell'ex ministro della Difesa Salvo Andò, una serie di interventi con il Rettore Corrado Petrocelli e il collega Giovanni Paciullo dell'Università per stranieri di Perugia. E ancora, i docenti universitari Patrizia Torricelli, Enrico Caterini e Alina Manolescu.



A seguire Mara Valentini, come rappresentante dell'Assembla Parlamentare del Mediterraneo, e Luca Santolini, capo delegazione all'OSCE per San Marino, Catia Tomasetti del Foro di Roma, Pio Chiaruzzi della Git Banca Etica San Marino e Domenico Lombardi Presidente di ABS. Non mancheranno i contributi esterni di Padre Ibrahim Faltas (OFM) e dell’On. Gianni Pittella. Le conclusioni saranno del Segretario con delega alla Pace, Zanotti.