"Non c'è pace senza sviluppo": nel Convegno organizzato da ODIMED si è parlato anche di Siria

Le ultime – preoccupanti - notizie dalla Siria sono state discusse nel corso del Convegno, al Kursaal, organizzato dall'”Osservatorio Internazionale sui Diritti Umani nei Paesi del Mediterraneo”, con il patrocinio del Congresso di Stato. Ad aprire i lavori il fondatore di ODIMED, Salvo Andò, già Ministro alla Difesa italiano. “Non c'è pace senza sviluppo”: questo il titolo del confronto, moderato dal Direttore della San Marino RTV Carlo Romeo. Attualmente – ha sottolineato il Segretario di Stato Renzi – nel proprio intervento - “il multilateralismo è in crisi; ma San Marino può comunque avere un ruolo importante nei consessi internazionali”. Tra i relatori il Rettore dell'Ateneo del Titano, Corrado Petrocelli; il Capo delegazione OSCE per San Marino, Luca Santolini, e Mara Valentini: Capo delegazione della Repubblica all'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Nella seconda tavola rotonda del Convegno, dedicata allo “sviluppo economico, tra politiche del rigore e solidarietà”, hanno preso la parola – tra gli altri – il Segretario di Stato Zafferani e Domenico Lombardi: Presidente di ABS.



Nel video l'intervista a Salvo Andò, sulla situazione in Siria, alla luce degli ultimi sviluppi.