Non lavate l'auto, in arrivo polvere sahariana

In queste ore, la penisola italiana sarà sormontata da correnti meridionali che favoriranno il trasporto di sabbia del Sahara che, grazie al ritorno delle piogge nella giornata di domani, verrà depositata al suolo. Quindi non lavate l'auto, sarebbe inutile. Come si può osservare dalla mappa, le piogge sono previste sul nord-est del Paese e soprattutto su Trentino, Veneto ed Emilia Romagna.