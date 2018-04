A spasso nel tempo con lo Steam party

Ha preso il via la terza edizione del Festival Steampunk della Repubblica, organizzato dalla San Marino Comics: il raduno di appassionati di un genere molto particolare, ma vediamo la prima giornata.

Nel loro viaggio nel tempo, personaggi vittoriani e del Far West si sono fermati per due giorni sul Titano.

Un mondo anacronistico, quello della corrente letteraria e artistica dello Steampunk, che fino a domani porterà a San Marino personaggi storici, elementi fantascientifici in un contesto dove il tempo si è fermato nel 1800.

Le ambientazioni sono l'Inghilterra Vittoriana o il Far West Americano, dove il mondo reale si fonde in quello fantastico. "Ammessi viaggiatori del tempo" dicono dall'organizzazione.

Il vestiario dell’epoca rappresenta il personaggio, definendo la sua personalità. Le armi e strumentazioni sono azionate dalla forza motrice del vapore.

Eventi live a partire dalla sfilata per le vie del centro storico, alla gara steampunk in Piazza Libertà fino all'evento di magia a tema.



Nel video l'intervista ad alcuni protagonisti dell'evento.



Silvia Sacchi