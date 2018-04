Turismo, la Regione Emilia-Romagna propone Davide Cassani alla presidenza

La Regione Emilia-Romagna proporrà Davide Cassani, ct della nazionale maschile di ciclismo, come nuovo presidente di Apt Servizi, l'Azienda di promozione turistica regionale. L'assemblea dei soci è in programma il prossimo 8 maggio per il rinnovo degli organismi e delle cariche societarie.



"Siamo convinti che Davide Cassani possa davvero essere un ottimo ambasciatore della nostra terra - affermano in una nota il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini -: la tenacia, la correttezza e il talento che ha dimostrato in sedici anni di competizioni, nei grandi Giri e nelle classiche così come nei circuiti meno noti, la competenza e la disponibilità emerse nella carriera successiva, sono i valori e le caratteristiche dell'Emilia-Romagna e della sua gente, una regione sempre più attrattiva e che piace, visto il record di 57 milioni di presenze con cui si è chiuso il 2017”.