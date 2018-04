Campo lavoro Missionario, il cuore e le braccia della solidarietà

Il Campo Lavoro missionario è una immensa raccolta di materiali che sostiene i progetti dei missionari riminesi in Africa ed i bisogni quotidiani delle sempre più numerose famiglie romagnole che faticano a fare quadrare i conti.



L’iniziativa coinvolge, porta a porta, oltre 100 mila famiglie sull’intero territorio della Diocesi, con 6 punti di raccolta a Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria, Santarcangelo, Villa Verucchio.

Vecchi rottami destinati alla spazzatura trasformati in alimenti, case, ospedali, opportunità di lavoro in Africa, Asia, America latina, Europa dell’est, grazie all’impegno di centinaia di volontari.



Per un bilancio complessivo di questa 38esima edizione bisognerà aspettare lo smaltimento dei container riempiti con migliaia di sacchi , ma possiamo già anticipare che solo i mercatini hanno guadagnato 108 mila euro.

L’anno scorso, rivendendo stracci e rottami, il Campo Lavoro è riuscito a finanziare 13 progetti per un totale di 184.700 euro.



Nel video le voci dei volontari: Lidia Innocenti, Albertina Elsa Fattori, Franco Perrigoni