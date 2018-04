Centro Storico: prosegue il dibattito sulla difficoltà di vivere in Città

Mercoledì i cittadini incontreranno il Segretario agli Interni Guerrino Zanotti, che presenterà un'ulteriore bozza del regolamento per la zona traffico limitata del Centro Storico.

Dopo le prese di posizione dei giorni scorsi, un'altra residente, prende carta e penna, per invitare il Governo e i tecnici e professionisti che lo hanno stilato a mostrare sensibilità. Un regolamento che Paola Barbara Gozi definisce 'patetico'. Non tiene conto che "la vita di noi residenti è scandita da orari, scadenze e limitazioni che fin’ora abbiamo sempre giustamente rispettato per affetto rivolto non solo al nostro Paese, ma anche verso le Istituzioni e i commercianti tutti che ne potevano trarre beneficio". Come le cerimonie importanti e ufficiali, come le iniziative turistiche per non arrecare danno ai commercianti e alle persone.



"Questo però non è stato compreso da coloro che hanno preso la decisione di attuare il Regolamento - prosegue lo sfogo - un regolamento offensivo che porterà noi abitanti a sacrifici enormi, ad una tempesta nelle case in quanto i componenti della singola famiglia dovranno giornalmente discutere chi potrà tornare a casa, chi potrà/dovrà fare la spesa perché munito di permesso, chi potrà/dovrà sostare mentre altri dovranno parcheggiare lontano". Anche nei giorni più avversi dell’anno, un’assurdità.



Lamenta poi la mancanza di servizi necessari come negozi di frutta e verdura; giornalaio; poste; macellaio; medico di base; cinema.



Paola Barbara Gozi chiede di salvaguardare il tessuto socio-economico dello Stato, così come la vita privata e familiare di ogni singolo cittadino, invocando una soluzione dettata dal buon senso.