L'orazione di Mieli sul Corriere della Sera

Una intera pagina, nell'inserto Corriere Economica, riporta l'Orazione ufficiale di Paolo Mieli alla cerimonia di insediamento del 1° aprile.

Un excursus sul concetto di libertà, parola difficile con cui fare i conti, e di come essa si coniuga con San Marino, che ne è il monumento e roccia.

Il giornalista ripercorre il concetto attraverso la storia del Titano. Con l’invito a farla conoscere meglio, fuori confine, perché percepita in maniera frammentata.

Una visione di libertà che parte dai fatti e che è stimolo di pensiero.

