Da San Marino la start up "salva vita"

E' nata WorldConnex, start up innovativa dell’Incubatore Techno Science Park San Marino Italia. Mira alla creazione di modelli sanitari di alta qualità impiegando risorse limitate e a basso costo ed è dedicata ai Paesi in cui le risorse informatiche non sono adeguate e l’accesso a internet è pesantemente interdetto.



Il sistema riesce a creare canali di comunicazione stabili e sicuri anche nelle condizioni più proibitive e trasporta dati clinici da una parte all’altra del mondo, dando così la possibilità ai medici di fornire diagnosi e consulti a distanza ed in tempo reale.



Proprio in quest’ottica di cooperazione, pochi giorni fa, si è concluso il primo step del progetto Corno d’Africa dedicato alla telepatologia, ossia la diagnosi di anatomia patologica effettuata a distanza, che consentirà di avviare programmi di prevenzione e diagnosi oncologica in diversi paesi del nord-est africano.