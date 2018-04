Turismo: i sette comuni dell'Alta Valmarecchia fanno rete



Sinergia, questa la parola chiave dei sette comuni dell'Alta Valmarecchia per promuovere i propri territori sul fronte turistico. Come scrive altarimini.it, da sabato 19 a lunedì 21 maggio, 23 tour operator internazionali saranno ospiti dei sette comuni, alla scoperta delle eccellenze locali. Tra le tappe i luoghi più rappresentatici: dalla fortezza di San Leo, alla Rocca Fregoso di Sant'Agata; dal museo Sulphur di Perticara, all'orto dei frutti dimenticati di Pennabilli. I luoghi dei “balconi rinascimentali” riusciranno senz'altro ad affascinare i tour operator che, nei giorni successivi, faranno tappa in Toscana. Capofila dell'iniziativa è il Gal (Gruppo di Azione Locale) Valli Marecchia e Conca, con la Camera di Commercio Romagna come partner; coinvolte anche la Confesercenti e la Fondazione Valmarecchia.