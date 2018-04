Carisma RCT inaugura l'International Operations Management Academy al Podere Lesignano

Parte oggi la tre giorni dell'International Operations Management Academy della società Carisma RCT con un primo corso su Analisi e Modellizzazione della Produzione e Logistica Sostenibili.

Carisma RCT è una società di ricerca, consulenza e formazione nata nel Regno Unito circa 10 anni fa con una sede anche a San Marino Innovation.

Il corso, che si sta svolgendo al Podere Lesignano, prevede una serie di seminari e workshop sul tema della sostenibilità in ambito industriale discutendo temi di estrema attualità come Industry 4.0, Smart Cities o Blockchain ed è organizzato in collaborazione con la Norwegian University of Science and Technology, l'organizzazione NordForsk e la casa editrice Emerald Group Publishing.

Partecipanti del corso 15 dottorandi e ricercatori, selezionati da una commissione scientifica e provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Olanda, Ucraina, Cina, Italia e Nigeria.

Nell'arco dei 3 giorni i ricercatori visiteranno anche il centro storico e verranno guidati nelle tradizioni e novità enogastronomiche di San Marino.

Ed è proprio la creazione a San Marino di un polo internazionale di innovazione tecnologica l'obiettivo di Carisma RCT, che si propone di diventare un punto d’incontro e di scambio da e per la Repubblica di personaggi industriali e scientifici di alto livello.