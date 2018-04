Macron: "Sbloccare il dibattito sui migranti. Si rischia la guerra civile"

Le parole del presidente francese trovano l'appoggio di Juncker

"La risposta è l'autorità della democrazia, non la democrazia autoritaria", a dirlo è Emmanuel Macron, rivolgendosi alla plenaria dell'Europarlamento di Strasburgo. Il presidente francese mette in guardia contro il "fascino" degli egoismi nazionali, constatando la necessità di "edificare una nuova sovranità europea per dare una risposta chiara".



Macron tratta il tema dell'immigrazione con toni molto duri: "dobbiamo sbloccare il dibattito tossico, avvelenato, sui migranti". L'attenzione va anche sulla riforma di Dublino e la ridistribuzione, espletando la necessità di avviare un programma europeo che finanzi direttamente le comunità locali in grado di accogliere e integrare i rifugiati. Procedendo nella direzione sbagliata si corre il rischio, secondo il presidente francese, di "una sorta di guerra civile europea".





Le parole del presidente francese trovano l'appoggio di Jean Claude Juncker, che approva con entusiasmo le sue parole. Il presidente della Commissione europea aggiunge che "l'Europa non si deve chiudere ma rimanere aperta" e non si deve arrivare a "mettere gli uni contro gli altri, perché l'Europa è un insieme".