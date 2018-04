Rimini contro le buche: al via interventi per due milione di euro su 46 strade cittadine

Sarà su via Trento e su via Destra del Porto i primi interventi dei 10 in programma per l’asfaltatura e la rifunzionalizzazione delle strade comunali. 10 interventi per un costo complessivo di un milione di euro che il Comune di Rimini ha affidato per la progettazione e la direzione lavori ad Anthea, che si affianca a quelli – anch’essi dal costo preventivato di un milione di euro - che saranno realizzati direttamente dalla Direzione dei Lavori pubblici.



Oltre via Trento e via Destra del Porto dieci interventi riguardano via Flaminia, nel tratto Settembrini – Ovidio; via Settembrini, nel tratto Flaminia – rotatoria Ospedale; via Roma, nel tratto Dante Bastioni orientali; via Matteotti, su cui è in corso un approfondimento progettuale che al momento ne sospende l’esecutività; via Flaminia, tra Crispi e Pascoli; via Flaminia, tra via Fada e via Costa; via Jano Planco, tra via Di Mezzo e via Covignano; via Mosca, nel tratto Costantinopoli – Vittorio veneto.



Le asfaltature dei lavori, che per le caratteristiche delle strade, volumi di traffico, tipologia delle lavorazioni, potrebbero arrecare i maggiori disagi sulla mobilità, verranno eseguiti in orario notturno.



Con le 10 strade in programma, la direzione dei Lavori pubblici del Comune di Rimini si appresta a intervenire su altre 36 strade cittadine che, disseminate in tutto il territorio comunale, saranno oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria dal costo complessivo di circa un milione di euro.



Riguardano le vie Guidantoni, Masi, Masini, Bonci, Vic. San Gregorio compreso parcheggio, via Settimia, Lepidia, Anfiteatro, tutte ricadenti nel territorio dell’ex quartiere 1; via Beltramelli, Fusinato e Severino Ferrari dell’ex quartiere 2; di via Guerrini, Ragazzoni, Rufini, dell’ex quartiere 3; di via S. Casadei, Secchiano, Gragnano, Pizzollo, Consorziale (tratto) San Rocco, Faetani, Vasari, Dei Mulini (tratto) Rodella (tratto) dell’ex quartiere 4; di via Manfroni, Montiano, Gaza, Villanova, Fiandra, Marconi (tratto) e Apollonia (tratto), dell’ex quartiere 5; di via Barchi, Ravarino, Sicilia, Piemonte, Sardegna, San Gaudenzo dell’ex quartiere 6.



“Si tratta di interventi particolarmente attesi dai nostri cittadini – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Jamil Sadegholvaad – specie dopo un inverno che si è rivelato durissimo per le strade non solo cittadine ma d’ogni ordine e grado".