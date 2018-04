Siria: ispettori Opac non ancora arrivati a Duma, divergenze Trump-Mattis

Un team di sicurezza dell'Onu è stato bersagliato da colpi di arma da fuoco. Il gruppo ha compiuto un primo sopralluogo a Duma, dove è avvenuto il presunto attacco chimico del 7 aprile. Il team ha effettuato un'analisi della situazione nell'area prima di far arrivare gli ispettori Opac. Questi ultimi non sono ancora entrati a Duma.



Nel frattempo, il New York Times ha parlato di divergenze tra il presidente Usa. Donald Trump. e il capo del Pentagono, James Mattis: il secondo avrebbe sollecitato Trump per ottenere l'approvazione del Congresso prima di avviare i raid in Siria, ma la richiesta sarebbe stata respinta per l'esigenza del presidente di rispondere in modo rapido e incisivo. Il Pentagono ha però smentito.