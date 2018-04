Chiude l'incrocio dei Tavolucci, presto partiranno i lavori per una nuova rotonda

Approvato il progetto dalla Commissione Politiche Territoriali per la creazione della rotonda sulla superstrada nell'incrocio tra via Ca' dei Lunghi e via dei Boschetti. "Una zona spesso a rischio incidente che doveva essere messa in sicurezza" spiega Federico Bascucci, segretario particolare al Territorio. La rotonda verrà creata leggermente più a valle occupando l’area pubblica nei pressi della piscina su cui oggi sorgono due campi da tennis. Questo per permettere una migliore viabilità.



"È già stato approvato anche un altro progetto - continua Bascucci - nello svincolo in via del Serrone, zona Murata, alla fine della sottomontana". Anche lì verrà creata una nuova rotonda per eliminare l'incrocio e ridurre il rischio di incidenti.