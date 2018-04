Il Comitato Unioni Civili: "Non creiamo figli di serie A e serie B"

Il Comitato promotore del progetto di legge per la regolamentazione delle unioni civili interviene a proposito dell'istanza d'Arengo recentemente depositata, con cui alcune associazioni cattoliche propongono di reintrodurre la distinzione tra figli legittimi e naturali, che per il Comitato equivale a catalogare figli “di serie A e di serie B, a tutto discapito proprio dei soggetti più deboli, cioè i minori”.



“La nostra proposta – precisano - tutela i minori, figli e figlie di sammarinesi, che si trovano non riconosciuti dal loro Stato. Questo avviene dando doveri e responsabilità alle loro figure adulte di riferimento, non certo chiudendogli la porta in faccia e lasciandoli in un limbo legislativo privo di tutele”.



Il comunicato stampa del Comitato Unioni civili nella Repubblica di San Marino