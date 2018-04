Una festa di compleanno speciale oggi alla Fiorina: un lungo amore e tanta determinazione

Tripla cifra per la "giovane" Maria Zanotti

Nonna Maria ha spento 100 candeline.

A festeggiare questo importante traguardo con lei, la figlia, la nipote, i suoi 2 pronipoti e il personale della Residenza La Fiorina, in cui si è trasferita di recente.

Nasce il 19 aprile 1918 a Serravalle da mamma Stella e da babbo Pietro. Ha cominciato a lavorare da bambina nell'orto di famiglia e nel 37 insieme al marito Guido, con cui starà insieme per 66 anni, si trasferisce a Rimini, dove apre diverse attività, tra tabaccherie e ristoranti.

"Viveva a un passo dal mare, ma non ci andava mai – dice la nipote – è stata una grande lavoratrice".

Una donna che non si è mai lamentata e non ha mai visto il letto, dice la figlia Cesarina.

Dopo 50 anni torna nella sua San Marino e da un anno e mezzo si è trasferita in casa di riposo.

A seguirla anche la figlia e suo marito.

60 anni, ha detto di avere oggi alla figlia. Madre di 5 figli, nonna di 3 nipoti e ben 3 volte bisnonna, Maria ancora si sente giovane dentro.

"Ancora oggi Maria chiacchiera con piacere e partecipa alle attività che vengono organizzate alla Residenza" dicono gli assistenti.

E non si fa mancare nulla, ancora mangia – e beve – di tutto.

Auguri Maria



Nel video l'intervista alla centenaria Maria Zanotti