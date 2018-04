Gradimento San Marino: la Prima Torre è la più apprezzata dai turisti

In un monitoraggio effettuato nel periodo settembre-ottobre 2017, pubblicato sul sito di San Marino Fixing, è stato chiesto ai turisti di esprimere il loro gradimento dei servizi negli edifici museali e di interesse storico.



In quasi 500 questionari i visitatori hanno espresso il loro gradimento in dei questionari. La maggior parte di essi, in linea con il flusso turistico, ha visitato la Prima Torre, dimostrando apprezzamento. L'afflusso turistico poi si dirige principalmente in ordine di numeri riscontrati verso la Seconda Torre, alla Pinacoteca San Francesco e infine al Museo di Stato.



C'è soddisfazione per le visite, oltre il 90% dei visitatori si dichiarano soddisfatti e consiglierebbero di visitare San Marino e i suoi edifici museali.



Interessante il dato sulla provenienza. Solo il 61% viene dall'Italia, mentre il 38% viene dall'estero e il solo 1% da San Marino. L'età media dei turisti si aggira dai 26 ai 55 anni, dimostrando che la Repubblica riesce a suscitare interesse sia per i giovani che per gli adulti.