Settimana dell'immunizzazione: arriva il TetanoDay

Il 26 aprile vaccinazioni contro il tetano gratuite per la popolazione adulta del Titano

Tante iniziative promosse da Segreteria alla Sanità, ISS, Authority Sanitaria in vista della settimana dell'immunizzazione dell'Oms, dal 23 al 29 aprile. In particolare, l'ISS lancia per la prima volta il Tetanoday: una giornata dedicata alla vaccinazione contro il tetano che sarà fornita gratuitamente alla popolazione adulta.



Un richiamo nazionale alla vaccinazione che trova ragione anche nei numeri: sono 4500 i residenti in Repubblica – fa sapere l'ISS – con più di 28 anni che risultano privi di qualsiasi informazione sulla vaccinazione antitetanica. Giovedì 26 aprile, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17 ci si potrà recare all'Ufficio Vaccinazioni dell'Ospedale e vaccinarsi, senza bisogno di prenotarsi. Momenti di sensibilizzazione e campagne formative, nonché un incontro nel pomeriggio del 27 con l'epidemiologo Luigi Lopalco, dell'Università di Pisa rivolto ai cittadini come agli operatori, dai medici agli educatori ed insegnanti.