Stili di vita e fumo: sotto la lente lo stato di salute della popolazione giovanile sammarinese

Al via dal 23 al 27 aprile due indagini di sorveglianza sanitaria negli adolescenti sammarinesi promosse dall'Oms, con il sostegno dell'Authority Sanitaria: la prima riguarda gli stili di vita dei giovanissimi di 11, 13 e 15 anni.



In particolare verranno indagati i comportamenti alimentari e l’attività fisica ma verrà valutato anche il benessere dei ragazzi nei loro contesti di vita quali la scuola, la famiglia e gli amici. La seconda indagine è invece specifica sul fumo, e coinvolge la popolazione tra i 13 e i 15 anni. Entrambe verranno svolte in contemporanea sui giovani che frequentano le Scuole Medie, le Scuole Superiori e il Centro di Formazione Professionale, attraverso la compilazione di due specifici questionari. Si tratta di studi che vengono svolti ogni 4 anni, per il Titano è la terza volta.