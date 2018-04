Aree verdi e giochi: i Capitani di Castello hanno incontrato Ugraa e Segreteria Territorio

Da decidere le priorità per la destinazione dei circa 123mila euro

I Capitani di Castello hanno incontrato la Direzione dell'Ugraa - Ufficio Risorse Agricole e Ambientali - e funzionari della Segreteria al Territorio per fare il punto in relazione agli interventi da effettuare nelle aree verdi e nelle aree giochi del territorio.

L'Ugraa ha consegnato ai rappresentanti delle nove amministrazioni locali una ricognizione eseguita nei singoli Castelli e ha chiesto quindi ai Capitani di stabilire una sorta di ordine di priorità “per la destinazione – riferisce il portavoce Vittorio Brigliadori – dei circa 123mila euro a disposizione nel 2018, per l'esecuzione dei lavori”. Tra gli interventi che Brigliadori ritiene prioritari, i lavori per il congiungimento del Parco Layala con il Parco Ausa